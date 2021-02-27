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Власти Черновцов назвали причину ЧП в больнице

Власти Черновцов назвали причину ЧП в больнице (1)

Шиповник.ua 2021.02.27 16:36
27.02.2021 Пожар в Черновицкой больнице No1 случилась не в результате взрыва кислородного баллона. Об этом в субботу, 27 февраля, заявила замглавы ОГА Наталия Гусь, сообщает molbuk. По словам мэра города Романа Кличука, скорее всего, произошло возгорание на месте больного. - Версия с кипятильником тоже отвергнута, - сказал он. Мэр добавил, что пожар возник, когда все в палате отдыхали. - Через что это произошло, неизвестно.
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2021.02.28 (1)

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