Власти Черновцов назвали причину ЧП в больнице (1)

Шиповник.ua 2021.02.27 16:36

27.02.2021 Пожар в Черновицкой больнице No1 случилась не в результате взрыва кислородного баллона. Об этом в субботу, 27 февраля, заявила замглавы ОГА Наталия Гусь, сообщает molbuk. По словам мэра города Романа Кличука, скорее всего, произошло возгорание на месте больного. - Версия с кипятильником тоже отвергнута, - сказал он. Мэр добавил, что пожар возник, когда все в палате отдыхали. - Через что это произошло, неизвестно.