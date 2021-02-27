Власти Черновцов назвали причину ЧП в больнице (1)

Шиповник.ua 2021.02.27 16:36
27.02.2021
Пожар в Черновицкой больнице No1 случилась не в результате взрыва
кислородного баллона.
Об этом в субботу, 27 февраля, заявила замглавы ОГА Наталия Гусь, сообщает
molbuk.
По словам мэра города Романа Кличука, скорее всего, произошло возгорание на
месте больного.
- Версия с кипятильником тоже отвергнута, - сказал он.
Мэр добавил, что пожар возник, когда все в палате отдыхали.
- Через что это произошло, неизвестно.
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