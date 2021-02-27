В Венеции пересохли знаменитые каналы: что происходит (фоторепортаж) (2)

УНИАН 2021.02.27 19:02
18:52, 27.02.21
Это редкое явление происходит из-за низких приливов.
Небольшие каналы Венеции почти пересохли / © REUTERS
Небольшие каналы Венеции почти пересохли / © REUTERS
Небольшие каналы Венеции почти пересохли / © REUTERS
Небольшие каналы Венеции почти пересохли / © REUTERS
Небольшие каналы Венеции почти пересохли / © REUTERS
Небольшие каналы Венеции почти пересохли / © REUTERS
Воды в Гранд-канале тоже стало меньше - можно увидеть берег / © REUTERS
ВЕНЕЦИЯ, ПРИЛИВ, ГРАНД, КАНАЛ, САНТИМЕТР, ОТЛИВ, Италия