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Фокус: Украина

В Венеции пересохли знаменитые каналы: что происходит (фоторепортаж) (2)

УНИАН 2021.02.27 19:02
18:52, 27.02.21 Это редкое явление происходит из-за низких приливов. Небольшие каналы Венеции почти пересохли / © REUTERS Небольшие каналы Венеции почти пересохли / © REUTERS Небольшие каналы Венеции почти пересохли / © REUTERS Небольшие каналы Венеции почти пересохли / © REUTERS Небольшие каналы Венеции почти пересохли / © REUTERS Небольшие каналы Венеции почти пересохли / © REUTERS Воды в Гранд-канале тоже стало меньше - можно увидеть берег / © REUTERS
ВЕНЕЦИЯ, ПРИЛИВ, ГРАНД, КАНАЛ, САНТИМЕТР, ОТЛИВ, Италия
2021.02.28 (2)

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