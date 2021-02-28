Ограничат работу ресторанов и передвижение граждан. В Италии ужесточают карантин (21)

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- Италия ужесточает COVID-ограничения в некоторых регионах : #Буквы 11:19
- Италия усиливает карантин : Lenta.ua 11:08
- В Италии ужесточили карантин : 7Днів.info 11:06
- Италия усиливает карантин: ограничивают поездки, школы переводят на "дистанционку" : Укринформ 10:47
- Власти Италии ужесточили карантин в Милане и Турине : Капитал 10:20
- Ограничат работу ресторанов и передвижение граждан. В Италии ужесточают карантин : Новое Время 10:17
- Правительство Италии ужесточило коронавирусные ограничения в Милане и Турине : Всеукраинские вести 09:59
- Власти Италии ужесточили карантин в Милане и Турине : Kherson.life 09:56
- Власти Италии ужесточили карантин в Милане и Турине : MY.UA 09:31
- Власти Италии ужесточили карантин в Милане и Турине : Вести.ua 09:15
- Правительство Италии ужесточило коронавирусные ограничения в Милане и Турине : Страна.ua 08:47
- Закрытые школы и ограниченный выезд: в Италии ужесточили карантин : РБК-Україна 07:16
- Италия ужесточает карантин в некоторых регионах : НикВести 07:09
- В нескольких регионах Италии ужесточили локдаун : 112.ua 04:00
- Власти Италии ужесточили карантин в Милане и Турине : Bigmir)net Новости 03:39
- Власти Италии ужесточили карантин в Милане и Турине : NewsMir.info 03:08
- Италия усиливает карантин в отдельных регионах из-за мутации коронавируса : ПрессОрг24 01:40
- Италия усиливает карантин в отдельных регионах из-за мутации коронавируса : DailyUA 01:25
- Италия усиливает карантин в отдельных регионах из-за мутации коронавируса : ProNews 01:24
- Италия усиливает карантин в отдельных регионах из-за мутации коронавируса : Українські національні новини 01:02