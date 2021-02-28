Ограничат работу ресторанов и передвижение граждан. В Италии ужесточают карантин (21)

Новое Время 2021.02.28 10:17

28 февраля, 10:01 В регионах ограничат работу баров и ресторанов, а также передвижение граждан (Фото: REUTERS/Remo Casilli) В Италии министр здравоохранения Роберто Сперанса подписал постановление, которым ужесточил действующие ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Как сообщает ANSA, регионы Ломбардия и Пьемонт, в частности города Милан и Турин, с 1 марта в классификации зон риска будут обозначаться как