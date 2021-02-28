США и Канада модернизируют сеть оборонных спутников в Арктике для противостояния России и Китаю (17)

112.ua 2021.02.28 06:30

Система спутников, наземных радаров и баз ВВС на Аляске и в канадской Арктике, созданная во времена Холодной войны, с тех пор сильно устарела 05:24 28.02.2021 Командование Norad, штат Колорадо Wall Street Journal США и Канада планируют модернизировать сеть оборонных спутников и радаров в Арктике, чтобы противостоять растущему военному присутствию России и Китая на севере.