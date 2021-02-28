США и Канада модернизируют сеть оборонных спутников в Арктике для противостояния России и Китаю (17)

- Байден призвал Канаду модернизировать радары в Арктике для противостояния России и Китаю, - The Wall Street Journal : Цензор.Нет 11:32
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- США обновят спутники для борьбы с Россией в Арктике - WSJ : NewsMir.info 11:08
- 28 Фев 2021 The Wall Street Journal узнала о планах США и Канады обновить систему спутников и радаров в Арктике : 0532ua.com Полтава 11:01
- США возобновят спутники для сдерживания России в Арктике, - СМИ : Всеукраинские вести 10:59
- СМИ: США готовятся обновить спутники для сдерживания российской агрессии в Арктике : ReplyUA.net 10:42
- США обновят спутники для борьбы с Россией в Арктике - WSJ : Bigmir)net Новости 10:39
- США и Канада модернизируют спутники для сдерживания России в Арктике : GuildHall 10:35
- Байден попросил Канаду модернизировать NORAD для противостояния Росии и Китаю : PonomarOleg.com 07:20
- Байден хочет модернизировать NORAD для противодействия России и Китаю - WSJ : ТСН.ua 06:32
- США и Канада обновят оборонную систему в Арктике для сдерживания РФ и Китая - СМИ : Сегодня.ua 06:32
- США и Канада модернизируют сеть оборонных спутников в Арктике для противостояния России и Китаю : 112.ua 06:30
- 04:46 28.02.2021 Байден попросил Канаду модернизировать NORAD для противостояния Росии и Китаю : Интерфакс-Україна 05:00
- США обновят спутники для сдерживания России в Арктике, - WSJ : РБК-Україна 04:01