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США и Канада модернизируют сеть оборонных спутников в Арктике для противостояния России и Китаю

США и Канада модернизируют сеть оборонных спутников в Арктике для противостояния России и Китаю (17)

112.ua 2021.02.28 06:30
Система спутников, наземных радаров и баз ВВС на Аляске и в канадской Арктике, созданная во времена Холодной войны, с тех пор сильно устарела 05:24 28.02.2021 Командование Norad, штат Колорадо Wall Street Journal США и Канада планируют модернизировать сеть оборонных спутников и радаров в Арктике, чтобы противостоять растущему военному присутствию России и Китая на севере.
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