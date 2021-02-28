Февраль, 28 в 20:07 Режим Лукашенко падет в этом году, весной его уже не будет - Тихановськая (57)

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- Февраль, 28 в 20:07 Режим Лукашенко падет в этом году, весной его уже не будет - Тихановськая : ICTV Факти 20:36
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- Ситуация в Беларуси: Тихановская прогнозирует, что Лукашенко "уйдет с должности весной" : ПрессОрг24 19:40
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- Ситуация в Беларуси: Тихановская прогнозирует, что Лукашенко "уйдет с должности весной" : DailyUA 19:25
- Ситуация в Беларуси: Тихановская прогнозирует, что Лукашенко "уйдет с должности весной" : Українські національні новини 19:17
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- Тихановская считает, что Лукашенко весной покинет пост президента : Микола.net 19:04
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- Тихановская рассчитывает на уход Лукашенко весной Избранное : 0432.in 18:00
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- 28 февраля 2021, 16:58 "Лукашенко падет еще в этом году", - Тихановская сказала, что произойдет : Dialog.ua 17:03
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