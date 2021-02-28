Страшное ДТП под Мелитополем: Есть погибшие и раненные (39)

Bigmir)net Новости 2021.02.28 14:39

4 мин назад Полиция расследует лобовое столкновение двух иномарок. Страшное ДТП под Мелитополем: Есть погибшие и раненные © zp.npu.gov.ua Фото 1/2 На весь экранСвернуть Страшное ДТП под Мелитополем: Есть погибшие и раненные Показать полный текст Поделиться фотографией: Реклама В Мелитопольском районе Запорожской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате чего погибли два человека, еще двое получили