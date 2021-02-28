Полиция расследует снятое на видео избиение ученицы школы в Кривом Роге (50)

Depo 2021.02.28 18:28

Подростки избили девочку перед школой в Кривом Роге и сняли это на видео Журналист региональной редакции Depo.Днипро 28 февраля 2021 17:30 Об этом говорится в сообщении ГУ Национальной полиции Украины в Днепропетровской области, передает Depo.Днепр. В Кривом Роге полиция начала уголовное производство из-за избиения ученицы 10 класса ее одноклассницами. 15-летняя девочка получила легкие телесные повреждения.