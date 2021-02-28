Украинцы с 1 марта смогут путешествовать без виз в Гренаду (93)

БизнесЦензор 2021.02.28 15:32

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал открытие с понедельника, 1 марта, безвизового режима поездок для граждан Украины в Гренаду и заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. "Мы расширяем свободу путешествий для украинцев, несмотря на все обстоятельства", - написал Кулеба в Twitter. Кроме того, он напомнил, что с 1 марта в Грузии отменяется ряд ограничений,