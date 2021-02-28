В Польше двое украинцев погибли в ДТП (64)

РИА Мелитополь 2021.02.28 18:28

В Польше двое украинцев погибли в ДТП 28 февраля 2021, 17:28 В польском Люблине произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали двое граждан Украины, сообщает TVP.INFO со ссылкой на данные полиции. В ночь на 28 февраля автомобиль Volkswagen Passat по неизвестным причинам выехал с дороги и врезался в дерево. На месте погибли 24-летний водитель легкового автомобиля и 22-летний пассажир.