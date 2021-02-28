В Польше двое украинцев погибли в ДТП (64)

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- 28-Feb-2021 17:19 В Люблине в ДТП погибли двое молодых украинцев : Южная правда 20:18
- Сегодня 19:12 В Польше в результате ДТП погибли два украинца : Весь Харьков 20:10
- 22-х и 24-летний украинцы погибли в ДТП в Польше : NewsMir.info 20:08
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- В Польше двое украинцев погибли в ДТП : Вибори в Україні та світі 19:16
- В Польше в ДТП погибли двое молодых украинцев : Українські Новини 19:16
- В польском Люблине в ДТП погибли двое граждан Украины: Volkswagen врезался в дерево (ФОТО) : ОстроВ 19:10
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- В Польше в аварии погибли двое граждан Украины : Аргументы и Факты Украина 18:10
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- В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев : TK Media 17:45
- Жуткое ДТП в Польше: Двое украинцев на VW на полном ходу влетели в дерево и погибли (ФОТО) : UA-Reporter.com 17:44
- В Польше произошло смертельное ДТП: погибли украинцы : MIGnews.com.ua 17:38
- В Польше в ДТП погибли двое украинцев : Правда за Одессу 17:29
- В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев : World News 17:27
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- В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев : Преступности.нет 17:18
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- В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев : Lenta.ua 16:38
- В Польше украинцы погибли в ДТП. Они ехали на автомобиле и врезались в дерево : Гордон 16:36
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