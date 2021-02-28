Шахтер - Заря 0:1 Видео гола и обзор матча (36)

Football.ua 2021.02.28 20:35

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты центрального поединка 16-го тура УПЛ. Шахтер - Заря, ФК Шахтер 28 февраля 2021, 20:20 В центральном поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря в гостях одержала минимальную победу над донецким Шахтером со счетом 1:0. Единственный гол подопечные Виктора Скрипника смогли забить на последних минутах встречи, играя уже в меньшинстве, после того как Екатерина Монзуль