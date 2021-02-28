В Днепре произошла стрельба в кафе: задержаны 15 человек (27)

- В Днепре произошла стрельба в кафе, есть задержанные : UA.news 21:49
- В Днепре неизвестные устроили стрельбу в кафе : MIGnews.com.ua 21:08
- В Днепре произошла стрельба в кафе, в отделение полиции доставили 15 человек : ЛІГАБізнесІнформ 21:08
- Возле кафе в Днипре произошла стрельба : Укринформ 21:02
- В Днепре стреляли в кафе, 15 человек задержали Избранное : 0432.in 21:00
- 28.02.2021 19:58 Ночная перестрелка в Днепре, комментарий правоохранителей : GlavPost.ua 20:38
- Ночная перестрелка в Днепре, комментарий правоохранителей : Dnepr.Info 20:26
- 20:11 28.02.2021 Возле кафе в Днепре стреляли, никто не пострадал, задержаны 15 человек - полиция : Интерфакс-Україна 20:15
- В Днепре стреляли в кафе, 15 человек задержали : Bigmir)net Новости 20:09
- В Днепре из-за стрельбы в кафе задержали 15 человек : Еспресо TV 20:04
- В Днепре в кафе неизвестные устроили стрельбу : ПрессОрг24 19:40
- Стрельба в кафе произошла в Днепре, задержаны 15 человек : Ракурс 19:25
- В Днепре в кафе неизвестные устроили стрельбу : DailyUA 19:24
- В Днепре произошла стрельба в кафе: задержаны 15 человек : #Буквы 19:19
- В Днепре устроили стрельбу в кафе: задержаны 15 человек : Obozrevatel 19:01
- В Днепре произошла стрельба, задержаны 15 человек : 112.ua 19:00
- 28 февраля, 2021, 18:41 Побитое авто и полтора десятка задержанных: В Днепре произошла стрельба в кафе : Західна iнформаційна корпорація 18:47
- В Днепре в кафе неизвестные устроили стрельбу : Українські національні новини 18:47
- По факту стрельбы в кафе полиция Днепра открыла уголовное производство : Днепровский городской портал 18:38
- В Днепре произошла стрельба в кафе, задержаны 15 человек - полиция : Гордон 18:36
- В Днепре после стрельбы в кафе задержали 15 человек (ФОТО) : DsNews 18:33
- В полиции рассказали подробности стрельбы в ресторане Днепра : Depo 18:28
- Перестрелка в кафе Днепра - в полиции рассказали детали : Вести.ua 18:15
- В Днепре произошла стрельба в кафе : Українська правда 17:41
- В Днепре мужчины устроили стрельбу в кафе: полиция открыла уголовное производство : Событие Каменское 17:37
- Стрельба в кафе: Полиция Днепра задержала 15 человек : Главное 16:36