В Днепре произошла стрельба в кафе: задержаны 15 человек (27)

#Буквы 2021.02.28 19:19

В Днепре в одном из кафе произошла перестрелка. В результате хулиганских действий никто не пострадал, полиция возбудила уголовное дело, задержаны 15 человек. Воскресенье, 28 февраля 2021, 18:33 Об этом сообщает пресс-служба полиции. Инцидент произошел ночью 28 февраля в кафе по улице Высоковольтная. "По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, совершили несколько выстрелов вверх из