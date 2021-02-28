За последние сутки в Одессе 106 новых случаев COVID-19 (6)

2021.03.01 (6)2021.02.28 (199) →
- Украина 8-я в Европе по количеству новых случаев и уровню смертности от COVID-19 : Українська правда 01:11
- В Одессе осталась 151 свободная койка для госпитализации больных с COVID-19 : Одесский Наблюдатель 01:04
- В Британии 6 тысяч новых случаев заражения COVID. Самый низкий показатель с сентября : Всеукраинские вести 00:59
- В Британии уже более 20 миллионов вакцинированных, новых случаев COVID-19 стало меньше : MY.UA 00:31
- В Британии уже более 20 миллионов вакцинированных, новых случаев COVID-19 стало меньше : Укринформ 00:17