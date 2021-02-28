Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

За последние сутки в Одессе 106 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Одессе 106 новых случаев COVID-19 (6)

Официальный сайт города Одесса 2021.02.28 14:13
28 февраля13:21 По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 28 февраля 2021 года в Одесской области зарегистрированы 85 892 случая COVID- 19. Из них 38 561 человек - жители Одессы. За последние сутки COVID-19 заболели 106 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 144 новых случая заболевания. По данным на 28 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной
СЛУЧАЙ, СУТКИ, НОВОЕ, ПАНДЕМИЯ, УКРАИНА, ПАЦИЕНТ, Степанов, Украина, Ужгород, Житомир, Винница, Ивано-Франковск, Одесса
2021.03.01 (6)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021