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Тепла не будет: синоптики рассказали о погоде на начало весны (7)

From-UA.com 2021.02.28 20:05
28.02.2021 19:43 К чему готовиться? Погода в Украине кардинально поменяется уже в ближайшие дни. Тепло и солнечная погода исчезнут, а на смену им придут дожди, мокрый снег и похолодание. В субботу осадками накроет практически всю территорию Украины, а местами будет идти не только дождь, но и мокрый снег. Однако, по прогнозу синоптиков, начало весны будет достаточно теплым.
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2021.03.01 (7)

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