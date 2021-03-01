Тепла не будет: синоптики рассказали о погоде на начало весны (7)

From-UA.com 2021.02.28 20:05

28.02.2021 19:43 К чему готовиться? Погода в Украине кардинально поменяется уже в ближайшие дни. Тепло и солнечная погода исчезнут, а на смену им придут дожди, мокрый снег и похолодание. В субботу осадками накроет практически всю территорию Украины, а местами будет идти не только дождь, но и мокрый снег. Однако, по прогнозу синоптиков, начало весны будет достаточно теплым.