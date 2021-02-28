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28.02.2021 12:34 Названы побочные эффекты после COVID-вакцинации, что нужно знать днепрянам

28.02.2021 12:34 Названы побочные эффекты после COVID-вакцинации, что нужно знать днепрянам (15)

GlavPost.ua 2021.02.28 12:38
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал возможные побочные эффекты, которые могут возникать после вакцинации от коронавируса. В случае их возникновения он посоветовал обращаться к семейному врачу.Как пообещал Ляшко, Министерство здравоохранения будет сообщать обо всех случаях неблагоприятных событий после вакцинации от коронавируса в Украине. "Когда мы говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не
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2021.03.01 (15)

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