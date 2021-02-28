28.02.2021 12:34 Названы побочные эффекты после COVID-вакцинации, что нужно знать днепрянам (15)

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- 28 Фев 2021 Вакцинация от коронавируса может существенно предотвратить серьезное течение болезни : 0532ua.com Полтава 02:01
- Великобритания вакцинировали треть населения : ПрессОрг24 01:40
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- Великобритания вакцинировали треть населения : Українські національні новини 00:47
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- Британия вакцинировала от COVID-19 треть населения : Bigmir)net Новости 00:09
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