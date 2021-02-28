Что будет с курсом доллара (83)

2021.03.01 (83)2021.02.28 (37) →
- 1 марта 2021: оперативные данные на межбанке по состоянию на 12:00 : IBF.ua 12:41
- Что ожидают от курса доллара в марте - прогноз эксперта : Минфин 12:38
- Наличный доллар подорожал : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 1 марта : Контекст-Причерноморье 12:22
- Курс Нацбанка на 1 марта. Доллар в Украине подорожал на копейку, а евро подешевел на 30 : Politica.com.ua 12:19
- Рубль начал месяц со снижения в цене. Курс российской нацвалюты на 1 марта : Українські Новини 12:15
- Доллар рвется выше психологической отметки: чего ждать от курса : Сегодня.ua 12:02
- Курс валют на 1 марта : Вечерний Харьков 11:53
- После выходных курс доллара для платежных карт вырос в цене : Українські Новини 11:45
- Курс валют: Нацбанк ослабил гривну : UATV 11:45
- Начало нового месяца: чего ждать по курсам доллара и евро в понедельник : Минфин 11:38
- Официальные курсы банковских металлов на 1 марта от нацбанка : Fixygen 11:35
- Наличный курс на 1 марта: доллар - 27,85-28,05 грн, евро - 33,60-33,99 грн : 112.ua 11:30
- Межбанк открылся долларом по 27,97-27,99 грн, евро - по 33,77-33,79 грн : 112.ua 11:30
- Нацбанк обновил курс валют : World News 11:27
- В первый день весны доллар подорожал, а евро просел в цене. Курс валют на 1 марта : Українські Новини 11:15
- Доллар рвется вверх, а евро теряет позиции: утренний межбанк : Maanimo 11:08
- Нацбанк обновил курс валют : Хвиля 11:06
- Курсы валют: в банках, обменниках, НБУ на 1 марта : Матриця свободи 11:04
- Курс валют на 1 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки : УП: Економічна правда 11:04
- Курс валют в Николаеве на 1 марта : Мой Город N 11:04
- 01 Март 2021 Доллар в Украине начал весну с роста курса, евро подешевел : 0562ua.com Днепр 11:02
- Курс валют в Киеве: 1 марта 2021 года : КиевВласть.com.ua 10:49
- Курс доллара на межбанке вырос до 28 гривен : РБК-Україна 10:46
- Доллар подорожал в Украине: как изменился курс за выходные : Obozrevatel 10:46
- Курсы наличных валют на 1 марта 2021 : IBF.ua 10:41
- Курс валют на 1 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки : Минфин 10:38
- Курс валют в Днепре на 1 марта 2021 года: доллар подорожал, евро подешевело : Новости Днепра 10:27
- Доллар подорожал, а евро подешевело - курс валют на 1 марта (ИНФОГРАФИКА) : Ракурс 10:25
- Евро обвалился к гривне : NewsOboz 10:21
- Курс валют НБУ - Евро существенно подешевел : ZN,UA 10:17
- Курс валют на сегодня 1 марта - доллар стал дороже, евро стал дешевле : Online.ua 10:15
- Обзор азиатской сессии: Рисковые валюты восстанавливаются после пятничного обвала, в то время как Биткоин вырос на 2% : TeleTrade Украина 10:14
- Доллар снова по 28: чего ждать от курса гривны на этой неделе : 24 канал 10:00
- Курс валют на 1 марта 2021 года : Waves-ua 09:59
- Доллар вырос в цене. Официальный курс валют на сегодня : Kherson.life 09:56
- Курс валют на 1 марта 2021 года : Вісті Придніпров'я 09:54
- Доллар и евро поднялись в цене: курс валют на начало недели : Информатор 09:49
- Утро на форекс и прогноз на день: Рисковые валюты восстанавливаются после пятничного обвала, в то время как Биткоин вырос на 2% | 1 марта 2021 10:20 : TeleTrade Украина 09:44
- Курс валют на 1 марта 2021 года: актуальные данные Нацбанка Украины : Национальный Банк Новостей 09:39
- Март, 01 в 9:00 Без изменений: курс валют в Украине 1 марта : ICTV Факти 09:36
- Официальные курсы гривни к иностранным валютам на 1 марта от нацбанка : Fixygen 09:35
- НБУ установил курс гривни на первый день марта : УП: Економічна правда 09:34
- Официальный курс: доллар продолжает дорожать : Еспресо TV 09:34
- - 1 марта 2021 8:31 Курс валют НБУ. Евро заметно подешевел : EconomistUA 09:32