Что будет с курсом доллара (83)

Waves-ua 2021.02.28 09:00

28.02.2021 В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн. За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,4%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый