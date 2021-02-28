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Что будет с курсом доллара

Что будет с курсом доллара (83)

Waves-ua 2021.02.28 09:00
28.02.2021 В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн. За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,4%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый
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2021.03.01 (83)

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