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Фокус: Украина

"Динамо" обыграло "Львов" и упрочило лидерство в чемпионате Украины по футболу (6)

MY.UA 2021.02.28 21:46
28 февраля, 19:36 Футболисты киевского "Динамо" нанесли поражение "Львову" в заключительном поединке 16-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги (УПЛ). Матч на "Арене Львов" завершился со счетом 4:1 в пользу "Динамо", сообщает Укринформ. Авторами голов в составе киевлян стали Артем Беседин, который на 1-й минуте удачно сыграл на добивании, Виктор Цыганков (36, с пенальти), Томаш
ЗАРЯ, ШАХТЕР, МАТЧ, ЧЕМПИОНАТ, ТУР, ВОРСКЛА, Кулач, Нуриев, Тотовицкий, Украина, Киев, Львов
2021.03.01 (6)

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