В Крыму высохли два водохранилища, еще одно - на грани (1)

RegioNews 2021.02.28 17:42
28 февраля 2021, 17:27
Несмотря на ожидания, наполнить водой хранилища не помогли даже обильные
снегопады
Несмотря на ожидания, наполнить водой хранилища не помогли даже обильные
снегопады
Фото из открытых источников
В подконтрольном России Министерстве ЖКХ обновили данные наполняемости
водохранилищ временно оккупированного Крыма, два из которых истощенные и
прошли отметку "мертвый объем".
Об этом сообщил Радио Свобода, передает RegioNews.
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