На протестах в Мьянме за день убиты 18 человек (12)

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- Убийство на протестах в Мьянме: ЕС и США примут меры против военных : NewsMir.info 06:08
- Убийство на протестах в Мьянме: ЕС и США примут меры против военных : MY.UA 06:01
- В ООН подтвердили информацию о 18 погибших во время протестов в Мьянме : Ukr-Today.com 05:50
- США готовят дополнительные меры из-за убийства демонстрантов в Мьянме : РБК-Україна 05:16
- США хочет заставить Мьянму платить за насилие на протестах : DailyUA 03:24
- На протестах в Мьянме за день убиты 18 человек : Bigmir)net Новости 03:09
- США хочет заставить Мьянму платить за насилие на протестах : Українські національні новини 02:47
- В Мьянме военные убили 18 протестующих - ООН : Слово і Діло 02:43
- На протестах в Мьянме за день убиты 18 человек : MY.UA 02:31
- Во время разгона протестующих в выходные в Мьянме погибли минимум 17 человек : Nowyny.com з Закарпаття 01:25