На протестах в Мьянме за день убиты 18 человек (12)

Корреспондент.net 2021.03.01 02:31

Текст: Елена Буркало, 1 марта 2021, 02:26 Фото: twitter.com/MizzimaNews В Мьянме силовики стреляли по протестующим боевыми патронами В Янгоне силовики использовали против людей свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ, а также стреляли боевыми патронами. Во время акций протеста против захвата власти военными в Мьянме силовики открыли огонь по протестующим, убиты по меньшей мере 18 человек, более 30 - получили ранения.