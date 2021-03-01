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На протестах в Мьянме за день убиты 18 человек

На протестах в Мьянме за день убиты 18 человек (12)

Корреспондент.net 2021.03.01 02:31
Текст: Елена Буркало, 1 марта 2021, 02:26 Фото: twitter.com/MizzimaNews В Мьянме силовики стреляли по протестующим боевыми патронами В Янгоне силовики использовали против людей свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ, а также стреляли боевыми патронами. Во время акций протеста против захвата власти военными в Мьянме силовики открыли огонь по протестующим, убиты по меньшей мере 18 человек, более 30 - получили ранения.
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2021.03.01 (12)

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