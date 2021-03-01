В Украине свыше 4 тыс. новых случаев коронавируса за сутки (43)

FaceNews 2021.03.01 09:30

01.03.2021 09:20 Инна Сабатин, источник: "Facenews" В Украине за минувшие сутки, 28 февраля, зафиксировано 4 285 новых случаев коронавируса, передает FaceNews.ua. Как сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, заболели в том числе 258 детей и 93 медработника. За минувшие сутки: госпитализированы - 1 779 человек; летальных исходов - 68; выздоровело - 1 701 человек;