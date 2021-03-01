В Украине свыше 4 тыс. новых случаев коронавируса за сутки (43)

2021.03.01 (43)2021.02.28 (1) →
- По состоянию на утро понедельника, 1 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 285 человек : Газета Ваш Шанс 13:24
- В Украине снова новых случаев COVID-19 больше, чем выздоровевших: статистика за сутки : Информатор 12:49
- В Украине за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19 : Версии.com 11:53
- Число COVID-зараженных за выходные резко сократилось : From-UA.com 11:35
- В Украине на выходных резко упал прирост COVID-19 : UAportal 11:14
- В Украине уже 1,352 млн случаев коронавируса, за сутки - 4 285 : Николаевский центр журналистских расследований 11:09
- В Украине уже 1,352 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 285 : ПрессОрг24 10:39
- За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4 285 человек : Событие Каменское 10:38
- В Украине на выходных резко упал прирост COVID-19 : DailyUA 10:24
- 4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 1 марта 2021 года : PRO.berdiansk.biz 10:23
- 4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 1 марта 2021 года : Pro.berdyansk.biz 10:23
- В Украине на выходных резко упал прирост COVID-19 : Местные вести 10:16
- В Украине на выходных резко упал прирост COVID-19 : Вибори в Україні та світі 10:16
- В Украине за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 701 человек - Степанов : Народный Корреспондент 10:10
- Максим Степанов рассказал о 4 285 новых случаев COVID-19 : Матриця свободи 10:04
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4285 новых случаев COVID-19 : Украина криминальная 10:02
- 01.03.2021 в 09:32 За сутки коронавирус подтвердили у 4,2 тысячи украинцев : InfoResist.org 09:45
- Коронавирус в Харьковской области: 83 884 заболевших, за сутки - 69 новых : Харків Тimes 09:45
- Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 4 285 новых случаев болезни, умерли 68 человек : RUpor.info 09:42
- В Украине за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19 : Hubs 09:41
- В Украине 4 285 заражений коронавирусом за сутки, госпитализировано - 1 779 человек : SkyNewsZP 09:37
- В Украине уже 1,352 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 285 : From-UA.com 09:35
- 1 марта, 09:33 СOVID-19: в Одесской области обнаружили еще 207 инфицированных : Думская.net 09:33
- В Украине 4 285 новых случаев COVID-19: за сутки умерли 68 человек : Прямий канал 09:31
- В Украине свыше 4 тыс. новых случаев коронавируса за сутки : FaceNews 09:30
- Больных COVID-19 в Украине стало меньше - новая статистика за сутки (ИНФОГРАФИКА) : Ракурс 09:25
- В Украине уже 1,352 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 285 : ProNews 09:24
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4285 новых случаев COVID-19 : #Буквы 09:20
- За воскресенье в Украине более 4 тыс новых случаев COVID-19 : OstanniPodii.com 09:16
- В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно : RegioNews 09:12
- В Украине уже 1,352 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 285 : НикВести 09:09
- 01.03.2021 08:40 В Украине за выходные зафиксировано снижение новых заражений коронавирусом : ДонПресс 09:03
- В Украине 4 285 заражений коронавирусом за сутки, госпитализировано - 1 779 человек : 061.ua Запорожье 09:02
- В Украине зафиксировали 4285 случая COVID-19 за сутки : Укринформ 08:47
- В Украине за сутки с коронавирусом госпитализированы почти 2 тысячи человек, а выписаны почти вдвое меньше : УНИАН 08:47
- 01.03.2021, 08:35 В Украине подтвердили более четырех тысяч новых случаев COVID-19 : В Час Пик 08:45
- В Донецкой области зафиксировали 54 новых случая COVID-19, в Луганской 10, - Степанов : Восточный Вариант 08:45
- В Украине уже 1,352 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 285 : Українські національні новини 08:32
- 08:27 01.03.2021 В Украине за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 701 человек - Степанов : Интерфакс-Україна 08:30
- 03:27 01.03.2021 На Буковине выявлено 335 новых случаев коронавируса - глава ОГА : Интерфакс-Україна 05:45