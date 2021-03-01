Обвал стены трехэтажного жилого дома в Одессе - фото (37)

Парламент.UA 2021.03.01 13:10

В центре Одессы обрушилась часть памятника архитектуры Автор: Алена Кудревич 1 марта, 12:49 Ночью в Одессе произошел обвал стены трехэтажного жилого дома. Как сообщает местное издание "Думская", рухнула часть памятника архитектуры на Нежинской, 16 - доходного дома Сретенской церкви 1879 построения. Издание напоминает, что 27 февраля на боковой стене дома появилась большая трещина, после чего жителей квартир в этом флигеле отселили.