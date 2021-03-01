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Февраль, 28 в 20:07 Режим Лукашенко падет в этом году, весной его уже не будет - Тихановськая

Февраль, 28 в 20:07 Режим Лукашенко падет в этом году, весной его уже не будет - Тихановськая (7)

ICTV Факти 2021.02.28 20:36
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вынужден будет уйти в отставку уже этой весной. Такое предположение высказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. В интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag Тихановская заявила, что к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны Европейского союза и США. - В этом году упадет режим Лукашенко.
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2021.03.01 (7)

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