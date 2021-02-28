В сторону Крыма запустили украинский флаг (2)

Вечерние Вести 2021.02.28 18:59

28.02.2021, 18:35 Флаг до этого на несколько дней разместили в Крымском доме в Киеве, все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания. Активисты на админгранице в Херсонской области запустили в сторону оккупированного Россией Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан, сообщают Крым.Реалии. Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова. Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака.