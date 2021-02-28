В сторону Крыма запустили украинский флаг (2)

Вечерние Вести 2021.02.28 18:59
28.02.2021, 18:35
Флаг до этого на несколько дней разместили в Крымском доме в Киеве, все
желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания.
Активисты на админгранице в Херсонской области запустили в сторону
оккупированного Россией Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан,
сообщают Крым.Реалии.
Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова.
Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака.
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