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Фокус: Украина

В сторону Крыма запустили украинский флаг (2)

Вечерние Вести 2021.02.28 18:59
28.02.2021, 18:35 Флаг до этого на несколько дней разместили в Крымском доме в Киеве, все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания. Активисты на админгранице в Херсонской области запустили в сторону оккупированного Россией Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан, сообщают Крым.Реалии. Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова. Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака.
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2021.03.01 (2)

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