Под Ровно пьяный водитель въехал в забор пансионата (7)

Корреспондент.net 2021.02.28 20:31

Корреспондент.net, 28 февраля 2021, 20:20 ДТП в Ровенской области Водителя автомобиля задержали, он помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. В Ровенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, автомобиль въехал в забор пансионата, в результате чего погибли два человека, сообщает пресс-служба полиции. Авария произошла в субботу, 27 февраля, около 21:20 в селе Жобрин