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Фокус: Украина

Под Ровно пьяный водитель въехал в забор пансионата (7)

Корреспондент.net 2021.02.28 20:31
Корреспондент.net, 28 февраля 2021, 20:20 ДТП в Ровенской области Водителя автомобиля задержали, он помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. В Ровенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, автомобиль въехал в забор пансионата, в результате чего погибли два человека, сообщает пресс-служба полиции. Авария произошла в субботу, 27 февраля, около 21:20 в селе Жобрин
АРКА, ИЗОЛЯТОР, ВОДИТЕЛЬ, САНАТОРИЙ, ПЬЯНЫЙ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, Ровно, Украина, Польша, Запорожье
2021.03.01 (7)

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