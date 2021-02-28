Трамп не будет создавать свою партию - СМИ (18)

Bigmir)net Новости 2021.02.28 20:09

17 мин назад Дональд Трамп выступит с первым публичным выступлением после истечения срока его полномочий на посту президента. Трамп возвращается в публичную плоскость Бывший президент США Дональд Трамп намерен объявить о том, что он вопреки утверждениям СМИ не рассматривает возможность создания в стране новой партии, сообщил в воскресенье, 28 февраля, телеканал Fox News. Данное публичное выступление станет первым для Трампа после истечения срока