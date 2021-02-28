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Трамп не будет создавать свою партию - СМИ

Трамп не будет создавать свою партию - СМИ (18)

Bigmir)net Новости 2021.02.28 20:09
17 мин назад Дональд Трамп выступит с первым публичным выступлением после истечения срока его полномочий на посту президента. Трамп возвращается в публичную плоскость Бывший президент США Дональд Трамп намерен объявить о том, что он вопреки утверждениям СМИ не рассматривает возможность создания в стране новой партии, сообщил в воскресенье, 28 февраля, телеканал Fox News. Данное публичное выступление станет первым для Трампа после истечения срока
ДОНАЛЬД, РЕСПУБЛИКАНЕЦ, ФЛОРИДА, ДЖО, ПОСОЛ, ОРЛАНДО, США
2021.03.01 (18)

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