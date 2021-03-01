"Золотой Глобус-2021": победители премии (86)

Маяк.org.ua 2021.03.01 13:07

В ночь с 28 февраля на 1 марта с 3 до 6 утра по Киеву проходила церемония вручения кинопремии "Золотой Глобус". Эти награды всегда предшествуют "Оскару" - по "Глобусу" часто предсказывают будущих обладателей золотой статуэтки. В этом году премия проходила в виртуальном формате в Лос-Анджелесе, омываемом Тихим океаном, и Нью-Йорке, который смотрит на Атлантический. Организаторы таким образом соединили США от побережья до побережья, потому