Взрыв на территории школы в Очаковском районе: спасатели достали пострадавшего мужчину из-под завалов (94)

Шиповник.ua 2021.03.01 11:35

01.03.2021 Спасатели деблокировали пострадавшего мужчину из-под завалов в школе на Николаевщине, где сегодня утром 1 марта взорвался котел. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области. Как сообщалось ранее, сегодня, в селе Ивановка в Очаковском районе, на территории школы взорвался твердотопливный котел, в результате взрыва под завалами оказался человек.