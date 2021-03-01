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Взрыв на территории школы в Очаковском районе: спасатели достали пострадавшего мужчину из-под завалов

Взрыв на территории школы в Очаковском районе: спасатели достали пострадавшего мужчину из-под завалов (94)

Шиповник.ua 2021.03.01 11:35
01.03.2021 Спасатели деблокировали пострадавшего мужчину из-под завалов в школе на Николаевщине, где сегодня утром 1 марта взорвался котел. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области. Как сообщалось ранее, сегодня, в селе Ивановка в Очаковском районе, на территории школы взорвался твердотопливный котел, в результате взрыва под завалами оказался человек.
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