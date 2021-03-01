Зеленский анонсировал создание "суда в смартфоне" (57)

06239.com.ua Покровск и Мирноград 2021.03.01 13:02

12:21, 1 марта Анастасия Сенникова Журналист Президент Владимир Зеленский пообещал создать в Украине "суд в смартфоне". Об этом он заявил сегодня, 1 марта, во время выступления на форуме "Украина 30. Развитие правосудия". Зеленский назвал одним из вызовов судебной реформы устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда, помочь в этом может IT- решение, считает президент. "По аналогии с госуслугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем