Зеленский анонсировал создание "суда в смартфоне" (57)

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- Зеленский: мы сделаем суд в смартфоне : Версии.com 11:53
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- Бюрократические процедуры перейдут в онлайн. Зеленский анонсировал появление в Украине "суда в смартфоне" : Новое Время 11:48
- Суд в смартфоне. Зеленский анонсировал внедрение IT-технологий в систему правосудия для борьбы с коррупцией : Страна.ua 11:47
- Владимир Зеленский пообещал "суд в смартфоне" : Укрудпром 11:45
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- Зеленский пообещал "суд в смартфоне" : Парламент.UA 11:40
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- Зеленский пообещал "суд в смартфоне" : DsNews 11:34
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- 11:03 01.03.2021 Зеленский: мы сделаем суд в смартфоне для минимизации коррупции и злоупотреблений : Интерфакс-Україна 11:31
- 01.03.2021 в 11:28 Зеленский рассказал о планах создать "суд в смартфоне" : InfoResist.org 11:30
- Зеленский хочет создать "суд в смартфоне" : 112.ua 11:30
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