Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский анонсировал создание "суда в смартфоне"

Зеленский анонсировал создание "суда в смартфоне" (57)

06239.com.ua Покровск и Мирноград 2021.03.01 13:02
12:21, 1 марта Анастасия Сенникова Журналист Президент Владимир Зеленский пообещал создать в Украине "суд в смартфоне". Об этом он заявил сегодня, 1 марта, во время выступления на форуме "Украина 30. Развитие правосудия". Зеленский назвал одним из вызовов судебной реформы устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда, помочь в этом может IT- решение, считает президент. "По аналогии с госуслугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем
ЗЕЛЕНСКИЙ, СУД, ПРАВОСУДИЕ, АНАЛОГИЯ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ, КОРРУПЦИЯ, Зеленский, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021