Зеленский рассказал, как "лечить" судебную систему Украины (32)

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- "Болезни" системы правосудия: Зеленский сделал заявление : GlavPost.Com 12:38
- 12:14 01/03/2021 Зеленский указал на минусы судебной системы : ГолосUA 12:36
- Нехватка судей и доступ к правосудию: Зеленский назвал "болезни" судебной системы : From-UA.com 12:35
- Необходимо возобновить работу ВККС и усовершенствовать отбор в ВСП: из-за отсутствия судей граждане годами ожидают рассмотрения дел, - Зеленский : Цензор.Нет 12:32
- Зеленский перечислил "болезни" судебной системы, которые ослабляют организм Украины : ТСН.ua 12:32
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- 01 Март 2021 Зеленский назвал "болезни" системы правосудия : 0562ua.com Днепр 12:02
- Нехватка судей и доступ к правосудию: Зеленский назвал "болезни" судебной системы : 2000.ua 12:00
- Зеленский назвал главные "болезни" правосудия в Украине : СтопКор 11:43
- "Болезни" системы правосудия: Зеленский сделал заявление : Подробности.ua 11:41
- Зеленский назвал причину кризиса системы правосудия : Lenta.ua 11:38
- Зеленский: отсутствие доступа к правосудию - главная болезнь судебной системы : Фокус 11:35
- Зеленский назвал главные проблемы правосудия в Украине : Depo 11:33
- "Люди ждут годами". Зеленский призвал возобновить работу ВККС и ВСП для решения проблемы доступа к правосудию : Страна.ua 11:32
- Зеленский выступает за возобновление работы ВККС и процедуры отбора в ВСП : Укринформ 11:32
- Зеленский назвал недочеты в украинской системе правосудия, требующих срочных исправлений : ASPInews 11:31
- Зеленский анонсировал появление суда в смартфоне : Закон і Бізнес 11:30
- 10:56 01.03.2021 Зеленский: необходимо возобновить работу ВККС и усовершенствовать процедуру отбора в ВСП : Интерфакс-Україна 11:30
- "Болезни" нужно преодолеть: Зеленский назвал главный катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО : Апостроф 11:15
- Зеленский назвал главные "болезни" системы правосудия в Украине : RegioNews 11:12
- Зеленский назвал главные недостатки судебной системы Украины : Аргументы и Факты Украина 11:10
- Зеленский рассказал о "болезнях" в судебной системе Украины : Bigmir)net Новости 11:09
- Зеленский назвал главные болезни украинской судебной системы : Гордон 11:06
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- Зеленский назвал главные недостатки судебной системы Украины : MY.UA 11:01
- Зеленский назвал "болезни" украинской судебной системы : Вести.ua 10:45
- Нехватка судей и доступ к правосудию: Зеленский назвал "болезни" судебной системы : РБК-Україна 10:31