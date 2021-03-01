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Зеленский рассказал, как "лечить" судебную систему Украины

Зеленский рассказал, как "лечить" судебную систему Украины (32)

DsNews 2021.03.01 11:04
Президент Владимир Зеленский считает главными "болезнями" судебной системы Украины нехватку судей, чрезмерную нагрузку на нее и проблемы с доступом к правосудию понедельник, 01 марта 2021, 10:41 Владимир Зеленский / Скриншот Об этом Зеленский заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30", передает "ДС". Так, президент отметил, что словосочетание "судебная реформа" стало самым популярным в Украине, тогда как в мире самым популярным словом стало "локдаун".
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