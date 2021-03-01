01 Март 2021 Дубинский попал в ДТП во Львовской области (46)

0522ua.com Кировоград 2021.03.01 13:01

Дубинский попал в ДТП во Львовской области Внефракционный народный депутат Украины Александр Дубинский, находясь за рулем автомобиля Toyota, попал в ДТП возле Стрыя Львовской области. Об этом сообщает Сити невс Об этом 1 марта со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило "Слово і діло". Нардеп якобы "не справился с управлением" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной".