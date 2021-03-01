В Запорожье группа неизвестных поколотила депутата облсовета (59)

- В Запорожье избили депутата облсовета 1 March 2021, 15:04 : Николаев в подробностях 16:36
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- В Запорожье четверо нападавших избили депутата облсовета : Вести-UA 15:54
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- В Запорожье неизвестные избили депутата облсовета : НикВести 15:10
- В Запорожье избили депутата, чей офис ранее поджигали. Видео, фото : Job-Sbu.org 14:46
- Группа неизвестных избила запорожского депутата : Lenta.ua 14:38
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- В Запорожье неизвестные избили депутата областного совета (Фото) : ASPInews 14:01
- В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро : Kramatorsk.info 13:52
- В Запорожье избили депутата облсовета : ПрессОрг24 13:40
- В Запорожье произошло нападение на депутата областного совета: комментарий полиции : Голос Запорожья 13:38
- В Запорожье произошло нападение на депутата областного совета: комментарий полиции : SkyNewsZP 13:37
- В Запорожье неизвестные сильно избили депутата облсовета : Фраза.ua 13:36
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- В Запорожье четверо нападавших избили депутата облсовета : Еспресо TV 13:34
- В Запорожье утром избили депутата облсовета. Фото : Страна.ua 13:17
- В Запорожье избили депутата облсовета : Слово і Діло 13:13
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- В Запорожье жестоко избит депутат областного совета : МИГ Запорожья 13:10
- В Запорожье неизвестные избили депутата областного совета : Аргументы и Факты Украина 13:10
- В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро : Цензор.Нет 13:02
- В Запорожье жестоко избили депутата облсовета : 112.ua 13:00
- В Запорожье избили депутата облсовета : Всеукраинские вести 12:59
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- Били кастетом: депутат запорожского облсовета рассказал об утреннем нападении (ВИДЕО) : SkyNewsZP 12:36
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- Четверо на одного: в Запорожье неизвестные напали на депутата облсовета и разбили ему лицо - фото : APnews.com.ua 12:31
- В Запорожье избили депутата облсовета : DailyUA 12:25
- В Запорожье жестоко избили депутата облсовета Майстро : Вести.ua 12:16
- В Запорожье избили депутата облсовета. Нападавших было четверо : РБК-Україна 12:16
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- В Запорожье неизвестные избили депутата облсовета : Bigmir)net Новости 12:09
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