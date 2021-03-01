В Запорожье группа неизвестных поколотила депутата облсовета (59)

Glavk.info 2021.03.01 12:35

01 марта 2021 г., 12:07:00 В Запорожье в понедельник, 1 марта, утром группа неизвестных избила депутата областного совета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, передает УНН. "1 марта около 9:20 в отделение полиции N 2 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Школьной неизвестные избили депутата областного совета", - сообщили в полиции.