Экс-президенту Франции присудили год тюрьмы за коррупцию и злоупотребление влиянием (109)

IPress.ua 2021.03.01 17:37

Суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием. Николя Саркози. Фото: AFP Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV. 66-летнего Саркози судили по обвинению в попытке подкупе судьи в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. Так же осудили двух других обвиняемых - его адвоката Тьерри Герцога и бывшего судью Жильбера Азибера.