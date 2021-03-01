Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Раде введена в работу система сенсорной кнопки для голосования

В Раде введена в работу система сенсорной кнопки для голосования (37)

Електронні Вісті 2021.03.01 12:45
01.03.2021, 12:17 В Верховной Раде введена в работу система сенсорной кнопки для голосования. Об этом сегодня, 1 марта, во время согласительного совета заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. По словам Разумкова, система сенсорной кнопки прошла проверку, соответствует всем нормам и с этой недели будет использоваться во время голосований. "Те вопросы, которые вызывали дискуссии, были устранены, у нас есть
КНОПКА, ГОЛОСОВАНИЕ, РАЗУМКОВ, СПИКЕР, КАМЕРА, ЗАЛ, Разумков, Украина, Киев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021