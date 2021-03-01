В Раде введена в работу система сенсорной кнопки для голосования (37)

- Новая система для голосования в рамках борьбы с кнопкодавством : Kiev24 12:56
- Рада начинает использовать сенсорную кнопку для голосования - Разумков : Версии.com 12:53
- В Раде введена в работу система сенсорной кнопки для голосования : Електронні Вісті 12:45
- В Раде заработает сенсорная кнопка : Hubs 12:41
- Депутаты отныне не смогут кнопкодавить: в Раде появится сенсорная кнопка : Парламент.UA 12:40
- Борьба с кнопкодавством: Когда в Раде заработают дополнительные камеры и сенсорная кнопка : Depo 12:33
- 1 марта, 12:02 В Раде ввели сенсорную кнопку для нардепов, чтобы избежать кнопкодавства : Думская.net 12:33
- Разумков заявил об окончательной победе над "кнопкодавством" : DsNews 12:33
- В Раде у депутатов с завтрашнего дня заработает сенсорная кнопка для борьбы с "кнопкодавами" : Страна.ua 12:32
- В Раде установили сенсорные кнопки против любителей голосовать за коллег : Obozrevatel 12:31
- Для борьбы с кнопкодавством в Раде установили сенсорные кнопки : АТН 12:31
- 01.03.2021 в 12:21 В ВР установили камеры и включили сенсорную кнопку против кнопкодавов : InfoResist.org 12:30
- В Раде для борьбы с кнопкодавством установили сенсорную кнопку : DailyUA 12:25
- Сенсорная кнопка заработает в Раде - Разумков : Ракурс 12:25
- В Раде установили сенсорную кнопку, которая поможет избежать кнопкодавства : ZN,UA 12:17
- В Раде ввели "сенсорную кнопку" и установили дополнительные камеры для борьбы с "кнопкодавством" : УНИАН 12:17
- Разумков попросил депутатов прийти в Раду пораньше - протестировать сенсор против кнопкодавства : КП в Украине 12:16
- Во избежание "кнопкодавства" завтра Рада начнет пользоваться сенсорной кнопкой для голосования : Українські Новини 12:15
- "Кнопкодавство" отменяется: в Раде установили сенсорные кнопки : Подробности.ua 12:11
- В ВР установили камеры и включили сенсорную кнопку против кнопкодавов : Українська правда 12:11
- В Раде для борьбы с кнопкодавством установили сенсорную кнопку : NewsWeek 12:07
- В Раде со 2 марта заработают сенсорные кнопки и появятся дополнительные камеры наблюдения - Разумков : Громадське телебачення 12:06
- На рабочих местах нардепов установили сенсорную кнопку : Главное 12:06
- Со 2 марта в Раде начнут применять сенсорные кнопки для голосования : Гордон 12:06
- Разумков анонсировал внедрение сенсорных кнопок в Раде для поименного голосования : Еспресо TV 12:04
- В Раде запустили сенсорную кнопку для исключения "кнопкодавства" : БизнесЦензор 12:02
- В Раде завтра заработает сенсорная кнопка - Разумков : Укринформ 12:02
- Борьба с кнопкодавством: Завтра в Раде заработают сенсорные кнопки, также установлены дополнительные камеры : 112.ua 12:00
- В Раде для борьбы с кнопкодавством установили сенсорную кнопку : Українські національні новини 11:47
- Борьба с кнопкодавством: в Верховной Раде установили сенсорные кнопки : Вести.ua 11:46
- В парламенте установили сенсорную кнопку, - Дмитрий Разумков : Судебно-юридическая газета 11:41
- Борьба с кнопкодавством. В Верховной Раде завтра заработает сенсорная кнопка - Разумков : ОстроВ 11:40
- Рада с этой недели начнет использовать "сенсорную кнопку". Она должна остановить "кнопкодавство" : Новости Донбасса 11:40
- Март, 01 в 11:19 В Раде заработает сенсорная кнопка, которая cделает невозможным кнопкодавство : ICTV Факти 11:36
- Историческое событие. В Верховной Раде ввели сенсорные кнопки : Сегодня.ua 11:32