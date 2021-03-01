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Фокус: Украина

Умер бывший глава МИД Украины (38)

Хвиля 2021.03.01 12:36
Анатолию Зленко было 82 года "Хвиля" 01.03.2021 12:22:01 Анатолий Зленко 1 марта 2021 года в возрасте 82 года умер первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко. Об этом в своем Twitter бывший постоянный представитель Украины при ЕС Константин Елисеев. "С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического
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