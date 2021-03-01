15:16 01/03/2021 В полиции выявили коррупционную схему выдачи разрешений на оружие (129)

ГолосUA 2021.03.01 15:36

В полиции выявили коррупционную схему выдачи разрешений на оружие. Всего обнаружили более двух тысяч случаев выдачи разрешений с грубыми нарушениями закона, и использованием поддельных документов. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства. Отмечается, что речь идет об охотничьем огнестрельном нарезном, гладкоствольном оружии и так называемых "травматах" - устройствах для