15:16 01/03/2021 В полиции выявили коррупционную схему выдачи разрешений на оружие (129)

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- Полиция проверит всех владельцев оружия в Украине - разрешительную службу расформировали из-за коррупции : 5 Канал 17:01
- В Днепре проверят всех владельцев оружия: из-за коррупции закрыли разрешительную службу : 056.ua Днепр 17:01
- В Украине проверят всех владельцев оружия, разрешительная служба в полиции расформирована : SlavInfo.dn.ua 16:58
- 1 марта, 2021, 16:19 В Украине проверят владельцев оружия: Разрешительную службу в полиции расформировали : Західна iнформаційна корпорація 16:47
- В Украине расформированы все подразделения контроля над оборотом оружия, все выданные разрешения на оружие проверят : ПрессОрг24 16:40
- За незаконные разрешения. В Нацполиции распустили все отделы контроля за оборотом оружия : Экономика.com.ua 16:32
- Роспуск разрешительной службы: в МВД рассказали, кто будет выдавать украинцам разрешения на оружие : APnews.com.ua 16:31
- В Украине расформировали службу, которая выдавала разрешения на оружие : NNS Никополь 16:23
- Нацполиция расформировала службу, которая занималась выдачей разрешений на оружие, - Клименко : MZM.zp.ua 16:17
- В Украине расформировали подразделения контроля за оборотом оружия : Первый Городской телеканал 16:15
- Нацполиция сама разогнала свою разрешительную службу : МИГ Запорожья 16:11
- В Украине проверят всех владельцев оружия - Нацполиция : Главред 16:06
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- Полицию лишат права выдавать разрешения на оружие, - МВД : 112.ua 16:00
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- В Украине проверят всех владельцев оружия: что случилось : UA.news 15:50
- В Украине расформировали подразделения Нацполиции по контролю за оборотом оружия: проверят всех владельцев оружия : Прямий канал 15:46
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- В Украине проверят всех владельцев оружия на законность получения разрешения : Ирта-Fax 15:45
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