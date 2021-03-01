В Украине расширят помощь безработным на период карантина (66)

НикВести 2021.03.01 17:09

16:25, 01 Марта, 2021 В Украине расширили помощь безработным не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект No3010а. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. До этого в законодательстве было прописано лишь предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мероприятий, связанных с