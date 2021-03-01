01 Март 2021 В нарушениях партии "Слуга народа" есть признаки уголовных преступлений - НАПК (57)

0562ua.com Днепр 2021.03.01 18:01

Ранее Корниенко пообещал исправить все нарушения в отчетности партии. Фото: Facebook В понедельник, 1 марта, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) сообщила о выявленных в финансовом отчете партии "Слуга народа" признаках уголовных преступлений сразу по трем статьям. Об этом сообщает Вневоле "Страна" разобралась, какие правонарушения могут быть инкриминированы представителям политсилы и какое наказание за них грозит согласно