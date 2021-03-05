За сутки в Украине подтвердили более 10 тыс. случаев коронавируса (137)

Новости Ю 2021.03.05 10:24

Сегодня, 09:23 В Украине за прошлые сутки подтвердили 10 155 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 5 марта. Источник: gordonua.com Среди заболевших - 345 медиков и 577 детей. Умерло за сутки 172 пациента, выздоровело 4149 заболевших, госпитализированы 3355 человек. С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 384 917 человек,