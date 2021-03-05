За сутки в Украине подтвердили более 10 тыс. случаев коронавируса (137)

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- За сутки в Николаевской области 209 новых случаев COVID-19, 654 выздоровевших : Новости N 12:10
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- За сутки в стране выявили 10 155 новых случаев коронавируса, в Одесской области - 372 : Одесский Наблюдатель 12:04
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- Основные этапы вакцинации мы завершим уже в этом году, - Степанов : Цензор.Нет 12:02
- 05 Март 2021 За сутки в стране выявили 10 155 новых случаев коронавируса, в Одесской области - 372 : 0522ua.com Кировоград 12:02
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- В Украине 10155 новых случаев коронавируса, в Одесской области - 372 : Лента новостей Одессы 11:09
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