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Степанов: в Николаевской области могут ввести усиленный карантин "красной зоны"

Степанов: в Николаевской области могут ввести усиленный карантин "красной зоны" (42)

Mk.Mk.Ua 2021.03.05 10:12
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине среди наиболее отнесенных к "красной" зоне карантина в данный момент оказались три области. Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть", пишут Новости-N. В частности, ближайшей является Закарпатская область, поскольку там самый большой показатель по загруженности кислородных коек. "Что у нас вызывает еще беспокойства, особенно по уровню госпитализации, -
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2021.03.05 (42)

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