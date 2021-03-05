Степанов: в Николаевской области могут ввести усиленный карантин "красной зоны" (42)

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- Еще две области на грани вхождения в "красную" зону : MY.UA 12:16
- На грани красной зоны находятся Закарпатская и Винницкая области, - Степанов : Еспресо TV 12:04
- Будет карантин: Степанов назвал четыре опасные области, где введут "красный режим" : Hyser 11:41
- Коронавирус: Степанов назвал две области, которые вот-вот могут "покраснеть" : DsNews 11:34
- Ситуация критическая: еще четыре региона приближаются к красной зоне : MY.UA 11:31
- Николаевская область приближается к "красной зоне" - Степанов : Вечерний Николаев 11:24
- Степанов: еще четыре области находятся на границе "красной зоны" карантина : RUpor.info 11:12
- Две области находятся на грани "красной зоны" - Степанов : Українська правда 11:11
- Степанов назвал области Украины, которым грозит "красная" зона : Всеукраинские вести 10:59
- "Красная зона" карантина: какая область находится в шаге от усиления ограничений : Вести-UA 10:54
- Николаевская область ближе всего к "красному" уровню карантина - Степанов : Новости Ю 10:23
- Степанов: в Николаевской области могут ввести усиленный карантин "красной зоны" : Mk.Mk.Ua 10:12
- Николаевская область приближается к "красному" уровню карантина, - Степанов : Новости N 10:10
- Николаевская область может стать "красной" в ближайшее время, - министр Степанов : Николаевские новости 10:09
- Глава МОЗ Украины назвал области, которые ближе всего к "красному" уровню карантина : Kherson.life 09:57
- В четырех областях Украины могут усилить карантин - Степанов : IPnews 09:45
- Степанов назвал следующую область, которая может попасть в "красную" зону : Шиповник.ua 09:36
- Еще 4 области приблизились к "красной зоне" карантина, - Степанов (ВИДЕО) : Акцент.zp.ua 09:10
- Степанов рассказал, какая область ближе всего к попаданию в красную зону карантина : From-UA.com 09:05
- 05 марта 2021, пятница, 08:27 Украина десятый день на адаптивном карантине. Какие ограничения действуют в эпидзонах : Українські Новини 08:45
- Степанов назвал следующую область, которая может попасть в "красную" зону : Фокус 08:34
- Степанов назвал области, которые в ближайшее время могут стать "красными" : КП в Украине 08:16
- В "красную" зону карантина рискуют попасть еще несколько регионов: где ситуация с коронавирусом самая плохая : ТСН.ua 08:02
- Николаевская область ближе всего к "красному" уровню карантина - Степанов : Новости N 07:10
- Уровень госпитализации больных коронавирусом на Николаевщине вызывает беспокойство, - Степанов : НикВести 07:09
- Март, 05 в 6:38 Вызывают беспокойство: Степанов рассказал, какие регионы могут перейти в красную зону : ICTV Факти 07:06
- Вызывают беспокойство: Степанов рассказал, какие регионы могут перейти в красную зону : MY.UA 06:46
- "Вызывают обеспокоенность". Степанов назвал четыре области, близкие к красной зоне : ЛІГАБізнесІнформ 06:38
- Еще одна область может попасть в "красную зону" - Степанов : #Буквы 02:20
- Степанов рассказал, где в Украине COVID-кровати наиболее загружены : Укринформ 02:02
- Степанов рассказал, где в Украине COVID-кровати наиболее загружены : MY.UA 02:01
- Глава МОЗ Украины назвал области, которые ближе всего к "красному" уровню карантина : Страна.ua 01:47
- Министр Степанов: Еще четыре области Украины близки к "красной" карантинной зоне : Бабель 01:45
- Закарпатская область приближается к "красной зоне" - министр : ПрессОрг24 01:41
- Закарпатская область приближается к "красной зоне" - министр : DailyUA 01:25
- Закарпатская область приближается к "красной зоне" - министр : ProNews 01:24
- Закарпатская область приближается к "красной зоне" - министр : Українські національні новини 01:02
- Степанов назвал области Украины, которым грозит "красная" зона : Obozrevatel 00:16
- Еще одна область может "покраснеть": Степанов отправляет туда инспекцию : Українська правда 00:11
- Четыре области близки к введению "красной зоны" карантина, - Степанов. ВИДЕО : Цензор.Нет 00:02