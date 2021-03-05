Степанов: в Николаевской области могут ввести усиленный карантин "красной зоны" (42)

Mk.Mk.Ua 2021.03.05 10:12

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине среди наиболее отнесенных к "красной" зоне карантина в данный момент оказались три области. Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть", пишут Новости-N. В частности, ближайшей является Закарпатская область, поскольку там самый большой показатель по загруженности кислородных коек. "Что у нас вызывает еще беспокойства, особенно по уровню госпитализации, -