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Ляшко объяснил, почему Минздраву запрещено разглашать цену закупки COVID-вакцины

Ляшко объяснил, почему Минздраву запрещено разглашать цену закупки COVID-вакцины (1)

NewsOne 2021.03.04 18:39
04.03.2021 Министерство здравоохранения, по условиям договора, не имеет право разглашать стоимость и сроки доставки вакцины, которая поступает в Украину. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко, пишет Интерфакс-Украина. Данное требование указано в условиях договоров о конфиденциальности. "Чтобы обеспечить украинцев вакциной, мы как государство должны идти на выполнение требований производителей и не разглашать информацию о цене и
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2021.03.05 (1)

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