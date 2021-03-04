Ляшко объяснил, почему Минздраву запрещено разглашать цену закупки COVID-вакцины (1)

NewsOne 2021.03.04 18:39

04.03.2021 Министерство здравоохранения, по условиям договора, не имеет право разглашать стоимость и сроки доставки вакцины, которая поступает в Украину. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко, пишет Интерфакс-Украина. Данное требование указано в условиях договоров о конфиденциальности. "Чтобы обеспечить украинцев вакциной, мы как государство должны идти на выполнение требований производителей и не разглашать информацию о цене и