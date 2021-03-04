Ляшко объяснил, почему Минздраву запрещено разглашать цену закупки COVID-вакцины (1)

NewsOne 2021.03.04 18:39
04.03.2021
Министерство здравоохранения, по условиям договора, не имеет право
разглашать стоимость и сроки доставки вакцины, которая поступает в Украину.
Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко, пишет Интерфакс-Украина.
Данное требование указано в условиях договоров о конфиденциальности.
"Чтобы обеспечить украинцев вакциной, мы как государство должны идти на
выполнение требований производителей и не разглашать информацию о цене и
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