Италия заблокировала экспорт вакцины AstraZeneca из Евросоюза в Австралию (1)

Lenta.ua 2021.03.04 20:38

20:21 04 мар. Для блокировки использованы новые правила Европейского союза. Об этом сообщает Bloomberg. "Решение принято после того, как премьер-министр Италии Марио Драги призвал во время саммита ЕС на прошлой неделе ужесточить подход к компаниям, которые не соблюдают свои обязательства по поставкам", - говорится в сообщении. Официальные лица в Брюсселе и Риме подтвердили новость о запрете на экспорт 250 тыс.