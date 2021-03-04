Италия заблокировала экспорт вакцины AstraZeneca из Евросоюза в Австралию (1)

Lenta.ua 2021.03.04 20:38
20:21 04 мар.
Для блокировки использованы новые правила Европейского союза.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Решение принято после того, как премьер-министр Италии Марио Драги призвал
во время саммита ЕС на прошлой неделе ужесточить подход к компаниям,
которые не соблюдают свои обязательства по поставкам", - говорится в
сообщении.
Официальные лица в Брюсселе и Риме подтвердили новость о запрете на экспорт
250 тыс.
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