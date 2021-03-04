Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Италия заблокировала экспорт вакцины AstraZeneca из Евросоюза в Австралию

Италия заблокировала экспорт вакцины AstraZeneca из Евросоюза в Австралию (1)

Lenta.ua 2021.03.04 20:38
20:21 04 мар. Для блокировки использованы новые правила Европейского союза. Об этом сообщает Bloomberg. "Решение принято после того, как премьер-министр Италии Марио Драги призвал во время саммита ЕС на прошлой неделе ужесточить подход к компаниям, которые не соблюдают свои обязательства по поставкам", - говорится в сообщении. Официальные лица в Брюсселе и Риме подтвердили новость о запрете на экспорт 250 тыс.
ВАКЦИНА, ВАКЦИНАЦИЯ, ДОЗА, ПРИВИВКА, УКРАИНА, МИНЗДРАВ, Степанов, Шмыгаль, Ляшко, Украина, Винница, Индия, Киев, Ивано-Франковск
2021.03.05 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021