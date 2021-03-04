Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затягивается до осени (1)

ПрессОрг24 2021.03.04 22:40
4 Мар, 20:48
Строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании может затянуться
до конца сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Цитата:
"Трубоукладочные судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и
проследовало в направлении Калининграда для прохождения ходовых испытаний.
По завершении ходовых испытаний планируется начать трубоукладочные работы в
исключительной экономической зоне Дании", - говорится в сообщении.
Детали
ПОТОК, ГАЗОПРОВОД, ФОРТУНА, ДАНИЯ, АКАДЕМИК, ТРУБОУКЛАДЧИК, Германия
, Россия
, Калининград
, США
, Украина