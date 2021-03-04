Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затягивается до осени (1)

ПрессОрг24 2021.03.04 22:40

4 Мар, 20:48 Строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании может затянуться до конца сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters. Цитата: "Трубоукладочные судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и проследовало в направлении Калининграда для прохождения ходовых испытаний. По завершении ходовых испытаний планируется начать трубоукладочные работы в исключительной экономической зоне Дании", - говорится в сообщении. Детали