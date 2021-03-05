Санкции против Коломойского: чем олигарх "насолил" США, Украине и Соросу (76)

Sharij.net 2021.03.05 19:35

5 марта 2021, 19:21 В пятницу, 5 марта, США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Санкции также наложили на супругу олигарха Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского. "Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к