17:42 / 05.03.2021 Папа Римский, видимо тот еще любитель экстрима, полетел в Ирак нести слово божье (69)

Багнет 2021.03.05 18:01

Папа Римский Франциск прибыл в Багдад. Это самая рискованная его поездка с момента избрания в 2012 году и вообще первый визит главы католической церкви в Ирак. Понтифик отметил, что обязан посетить Ирак, ведь эта страна так долго страдала, пишет Reuters. В одном самолете вместе с Папой Римским прилетели около 75 журналистов и охрана.