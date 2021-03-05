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Фокус: Украина

17:42 / 05.03.2021 Папа Римский, видимо тот еще любитель экстрима, полетел в Ирак нести слово божье

17:42 / 05.03.2021 Папа Римский, видимо тот еще любитель экстрима, полетел в Ирак нести слово божье (69)

Багнет 2021.03.05 18:01
Папа Римский Франциск прибыл в Багдад. Это самая рискованная его поездка с момента избрания в 2012 году и вообще первый визит главы католической церкви в Ирак. Понтифик отметил, что обязан посетить Ирак, ведь эта страна так долго страдала, пишет Reuters. В одном самолете вместе с Папой Римским прилетели около 75 журналистов и охрана.
ФРАНЦИСК, РИМСКИЙ, ИРАК, ПАПА, ПОНТИФИК, МОСУЛ, Ирак, Франция, США, Италия
2021.03.05 (69)

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