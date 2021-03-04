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Нардепы в ближайшее время внесут в ВР законопроект о национализации "Мотор Сичи", - Арахамия

Нардепы в ближайшее время внесут в ВР законопроект о национализации "Мотор Сичи", - Арахамия (2)

UaProm 2021.03.04 11:50
Законопроект о национализации АО "Мотор Сич" на текущей или следующей неделях будет внесен в Верховную раду, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "Вы знаете, что там наложили санкции против китайских компаний, и это вопрос обороноспособности для того, чтобы урегулировать правовой статус компании", - сказал он в комментарии телеканалу "Прямий". В отношении возможной реакции на национализацию китайских инвесторов
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2021.03.05 (2)

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