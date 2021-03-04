В Турции разбился военный вертолет: погибло 9 солдат (2)

РБК-Україна 2021.03.04 18:46
Турция, Четверг 04 марта 2021 18:39
Фото: вертолет (hurriyetdailynews)
Автор: Андрей Василюк
Военный вертолет разбился на юго-востоке Турции, в результате чего погибло
девять солдат, а четыре пострадали.
Об этом заявило министерство обороны Турции 4 марта, передает Hurriyet
daily news.
Вертолет потерпел крушение в городе Татван, что в провинции Битлис.
Вертолет типа Cougar направлялся в Татван из соседней провинции Бингель.
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