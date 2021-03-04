В Турции разбился военный вертолет: погибло 9 солдат (2)

РБК-Україна 2021.03.04 18:46

Турция, Четверг 04 марта 2021 18:39 Фото: вертолет (hurriyetdailynews) Автор: Андрей Василюк Военный вертолет разбился на юго-востоке Турции, в результате чего погибло девять солдат, а четыре пострадали. Об этом заявило министерство обороны Турции 4 марта, передает Hurriyet daily news. Вертолет потерпел крушение в городе Татван, что в провинции Битлис. Вертолет типа Cougar направлялся в Татван из соседней провинции Бингель.