Зеленский ввел в действие решение снбо о выявлении украинцев с двойным гражданством (37)

Ирта-Fax 2021.03.05 11:45

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ N 85/2021, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об установлении двойного гражданства украинцев, передает пресс- служба главы государства. Решение СНБО "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства" было принято 26 февраля 2021 года. Согласно этому решению СНБО, Кабинет министров совместно с Центральной