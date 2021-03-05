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Фокус: Украина

Зеленский ввел в действие решение снбо о выявлении украинцев с двойным гражданством (37)

Ирта-Fax 2021.03.05 11:45
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ N 85/2021, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об установлении двойного гражданства украинцев, передает пресс- служба главы государства. Решение СНБО "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства" было принято 26 февраля 2021 года. Согласно этому решению СНБО, Кабинет министров совместно с Центральной
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2021.03.05 (37)

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