Зеленский ввел в действие решение снбо о выявлении украинцев с двойным гражданством (37)

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- Кулеба разъяснил решение СНБО по двойному гражданству, в том числе со странами ЕС : NewsWeek 12:07
- МИД не против двойного гражданства - но об одном государстве нет речи : UA.news 11:49
- Кулеба разъяснил решение СНБО по двойному гражданству, в том числе со странами ЕС : Українські національні новини 11:48
- Зеленский ввел в действие решение снбо о выявлении украинцев с двойным гражданством : Ирта-Fax 11:45
- МИД намерен разрешить двойное гражданство : Вести.ua 11:45
- Двойное гражданство: Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах нацбезопасности : Контракты.ua 11:37
- В Украине планируют разрешить двойное гражданство с Евросоюзом, - МИД : БизнесЦензор 11:32
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства : Взгляд.ua 11:27
- Зеленский хочет запретить иностранных топ-менеджеров в госкомпаниях : Олигарх Медиа 11:14
- Украинцев с двойным гражданством хотят ограничить в правах : Медиа-группа Объектив 11:10
- Что запретят в Украине людям с двойным гражданством : Наша Газета Луганск 11:05
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве : Zerkalo.mk.ua 11:02
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве: что изменится : IPnews 10:45
- Защититься от двойных граждан: Зеленский ввел в действие решение СНБО : Inpress.ua 10:43
- Что запретят в Украине людям с двойным гражданством : Cxid.info 10:32
- Владимир Зеленский запретил иностранных топ-менеджеров в стратегических госкомпаниях : Fin.org.ua 10:30
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по двойному гражданству : Kherson.life 09:57
- Владимир Зеленский запретил иностранных топ-менеджеров в стратегических госкомпаниях : Укрудпром 09:45
- Украинцев хотят обязать отчитываться о втором гражданстве : From-UA.com 09:35
- Зеленский подписал решение СНБО о запрете двойного гражданства для политиков и чиновников : Днепр Вечерний 09:31
- Зеленский ввел в действие решение СНБО в сфере гражданства : Версии.com 08:53
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве : Утренний город 08:50
- 07:37 / 05.03.2021 Украинцев хотят обязать отчитываться о втором гражданстве : Багнет 08:01
- Украинцев хотят обязать отчитываться о втором гражданстве : MY.UA 07:46
- Имеющим двойное гражданство запретят в Украине заниматься политикой : Власти.нет 07:46
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве: что запретят украинцам с двумя паспортами : Главком 07:35
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве : MY.UA 07:16
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве : Главред 07:06
- Владимир Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек и решение СНБО о запрете двойного гражданства для политиков и чиновников : Новости Краматорска 06:46
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве : Днепр Час 05:29
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве: детали : NewsWeek 05:07
- Президент ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве : Лента новостей Одессы 02:09
- Двойное гражданство в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам нацбезопасности : 112.ua 02:00
- Решение СНБО: для чиновников и депутатов двойное гражданство неприемлемо : InfoKava.com 00:49
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства : Газета День 00:28
- Президент ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве : Трасса Е95 00:14