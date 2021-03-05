В "Метинвесте" заявили, что с покупкой крупнейшего производителя коксующегося угля компания выйдет на самообеспечение сырьем (49)

2021.03.05 (49)2021.03.04 (4) →
- 34 минуты назад Ахметов купил у Нусенкиса крупнейшее в Украине производство коксующегося угля : thePage 21:45
- "Метинвест" Ахметова купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : IPress.ua 21:37
- У шахтоуправления "Покровское" и Свято-Варваринской ОФ - надежный партнер и инвестор : Pokrovsk.news 19:19
- Метинвест приобрела контроль над Покровской угольной группой : InVenture 18:42
- Март, 05 в 17:48 Метинвест получил контрольный пакет акций шахтоуправления Покровское : ICTV Факти 18:06
- "Метинвест" стал собственником крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : Business Information Network 18:02
- "Метинвест" Рината Ахметова стал официальным владельцем коксоугольных активов Виктора Нусенкиса : Fin.org.ua 17:30
- Метинвест купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : Главред 17:06
- Метинвест купил крупнейшего производителя коксующегося угля : Главком 17:05
- "Метинвест" Ахметова купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : УП: Економічна правда 17:04
- "Метинвест" Ахметова покупает крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : Всеукраинские вести 17:00
- "Метинвест" Рината Ахметова стал официальным владельцем коксоугольных активов Виктора Нусенкиса : Укрудпром 16:45
- Компания Ахметова покупает крупнейшую шахту в Донецкой области : ОстроВ 16:40
- "Метинвест" стал собственником крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине (обновлено) : БизнесЦензор 16:32
- Метинвест получил контрольный пакет акций крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : Комментарии.UA 16:23
- Метинвест закрывает свои потребности в коксующемся угле покупкой крупнейшего производителя : Новости Ю 16:23
- Метинвест станет мажоритарным собственником шахтоуправления Покровское : Подробности.ua 16:11
- Метинвест достиг полного самообеспечения в коксующемся угле : Металлургпром 16:09
- "Метинвест" Ахметова покупает крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : 368.media 16:04
- Крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля покупает Метинвест : 24 канал 16:00
- Метинвест покупает крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : Krivbass.city 15:52
- 05 марта 2021 "Метинвест" покупает "Покровскую угольную группу" : GMK Center 15:42
- Ахметов получил контроль над крупнейшим производителем коксующегося угля : ЛІГАБізнесІнформ 15:38
- "Метинвест" устанавливает контроль над "Покровской угольной группой" : Fixygen 15:35
- Метинвест закрывает свои потребности в коксующемся угле покупкой крупнейшего производителя : Дело.ua 15:33
- Метинвест покупает крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля, полностью обеспечив собственное производство чугуна : Depo 15:33
- Метинвест купил "Покровскую угольную группу" - крупнейшего производителя коксующегося угля : УНИАН 15:32
- "Метинвест" приобрел крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : 5 Канал 15:31
- Компания Ахметова получила контрольный пакет крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : Новости Донбасса 15:10
- Метинвест купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : Lenta.ua 15:08
- Компания Ахметова купила в Донецкой области крупнейшую шахту Украины : 62.ua 15:06
- Метинвест получил контроль на крупнейшим производителем коксующегося угля в Украине : DsNews 15:04
- "Метинвест" Ахметова оформил контроль над крупнейшим производителем угля для металлургии в Украине : БизнесЦензор 15:02
- 14:36 / 05.03.2021 Метинвест купил крупнейшего производителя коксующегося угля и обеспечит свои потребности для производства чугуна : Багнет 15:01
- 05 марта 2021, пятница, 14:37 Метинвест приобрел "Покровскую угольную группу" - крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : Українські Новини 14:45
- Метинвест купил крупнейшего производителя коксующегося угля : Znaj.ua 14:17
- "Метинвест" объявил о покупке предприятий "Покровской угольной группы" : Obozrevatel 14:16
- "Метинвест" купил крупнейшего производителя коксующегося угля : РБК-Україна 14:16
- Ахметов получил контрольный пакет крупнейшего производителя коксующегося угля : OilPoint 14:14
- В "Метинвесте" заявили, что с покупкой крупнейшего производителя коксующегося угля компания выйдет на самообеспечение сырьем : Гордон 14:06
- "Метинвест" устанавливает контроль над "Покровской угольной группой" : MY.UA 13:46
- "Метинвест" устанавливает контроль над "Покровской угольной группой" : Politeka 13:41
- Метинвест покупает крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : Метинвест Холдинг 12:55
- Метинвест купил Покровскую угольную группу : Минпром 12:09
- 11:27 05.03.2021 "Метинвест" устанавливает контроль над "Покровской угольной группой" путем выкупа части опциона : Интерфакс-Україна 12:00
- "Метинвест" покупает крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине : UaProm 11:50