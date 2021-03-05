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Фокус: Украина

В "Метинвесте" заявили, что с покупкой крупнейшего производителя коксующегося угля компания выйдет на самообеспечение сырьем (49)

Гордон 2021.03.05 14:06
"Метинвест" приобрел активы нескольких предприятий, ключевые из которых - шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика, они добывают уголь, обогащают его и продают в виде угольного концентрата. Сегодня 13.36 Приобретение "Метинвестом" дополнительного пакета акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля позволит компании полностью обеспечить свои потребности в коксе для производства чугуна, сообщается 5
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2021.03.05 (49)

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