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В Кривом Роге школьница создала "группу смерти" - более 10 детей выполняли ее жуткие задания: фото (103)

РИА Мелитополь 2021.03.05 07:28
В Кривом Роге школьница создала "группу смерти" - более 05 марта 2021, 06:34 15-летняя жительница Кривого Рога создала телеграмм-канал и предлагала своим подписчикам наносить себе ранения и телесные повреждения, подтверждая выполненные задания фото. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области. По данным правоохранителей, на момент создания телеграмм-канала в нем было
СМЕРТЬ, ГРУППА, КРИВОЙ, РОГ, САМОУБИЙСТВО, АДМИНИСТРАТОР, Днепропетровск, Украина
2021.03.05 (103)

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