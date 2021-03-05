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Фокус: Украина

В Бельгии украинец-водитель фуры погиб в ДТП (35)

MIGnews.com.ua 2021.03.05 10:08
MIGnews.com.ua В городе Дудзель, что в Бельгии, произошло смертельное ДТП при участии грузового автомобиля и товарного поезда, сообщает Nieuwsblad. По информации, фура, которой управлял 55-летний гражданин Украины, пересекала железнодорожные пути, когда ее протаранил поезд. Со слов спасателей, причиной ДТП, вероятнее всего, стали темнота и сильный туман, в связи с чем водитель мог не увидеть световые сигналы, предупреждающие о приближении состава.
БЕЛЬГИЯ, УКРАИНЕЦ, ПОЕЗД, ГРУЗОВИК, ПРИЦЕП, ТУМАН, Бельгия, Украина, Польша
2021.03.05 (35)

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