В YouTube не исключили возможность включения канала Трампа (28)

Позиция 2021.03.05 07:38

05 марта 2021 07:31 Крупные IT-платформы все чаще выступают с заявлениями о пересмотре своей политики по отношению к экс-президенту США Дональду Трампу, который намерен принять участие в выборах-2024. Комментируя ситуацию, гендиректор YouTube Сьюзан Войчицки отметила, что администрация компании готова вернуть Дональду Трампу аккаунт-канал, но при определенном условии. "Мы отменим решение о приостановке работы канала Дональда Трампа, когда